Iga edulugu algab kirglikust ideest ja pühendunud inimestest, kes on valmis selle ellu viima. Nii juhtus ka Semiiri tantsukooli loomisel, mille asutajad on Semy ja Iiri Morgun – kaks inimest, kes on hingega tantsu külge seotud. Iiri, kellel oli juba olemas oma tantsutrupp ja kabareegrupid, ning Semy, kes tegeles tantsu ja lauluga, ühendasid jõud, et luua midagi ainulaadset – platvorm noortele, kus kohtuvad tants ja eneseväljendus.