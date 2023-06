Algul käis pere Saaremaal peamiselt suviti, mõnikord isegi mitu korda suve jooksul ning viimased aastad juba ka sügisel ja talvel. "Sõbrad hakkasid juba imestunult küsima, miks me jälle Saaremaale läheme, et kas meil on seal mingid sugulased või tuttavad," muigab Garel Grünthal. Tegelik põhjus oli tema sõnul, et neile lihtsalt väga meeldib Saaremaal.