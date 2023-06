JUHTKIRI ⟩ Kõik taandub prioriteetidele

Voolu tänaval elavad meie omad inimesed, kel kodu pole. Enamasti nad kusagil tööl ei käi ning on suuremal või vähemal määral alkosõltuvuses. Muidugi pole nad kõik paharetid, kes joomase peaga ajaviiteks tüli norivad ja naabritele kallale lähevad. Riiukukki on majas politsei hinnangul viis kuni kümme. Kuidas neid taltsutada?

Politsei ütleb, et vallavalitsus peaks palkama turvamehed, vallavalitsus vastab, et sellest poleks abi. Ilmselt oleks vastus teistsugune, kui vallal raha heldemalt käes oleks. Kuid kõik teavad, et väga kulukaid jamasid on vaja klaarida igal pool mujalgi. Ühelt poolt võib ju aru saada sellest, et sotsiaalmajja raha investeerimine ei tundu vallavalitsuse vaatest kuigi mõistlik, kuid teisalt peaks vaatama ka seda, millist ressurssi nõuab riiklikelt ametkondadelt ja ka Kuressaare haiglalt Voolu tänava probleemide ja tülide klaarimine.