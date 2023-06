PIKSE PAHATEOD ⟩ Välk puuris Saaremaal augu põrandasse ja lõi pesumasina lõhki

"Oli tavaline õhtupoolik, läksime midagi aimamata ja kartmata magama, kui äkki kella poole nelja ajal öösel käis kõva pauk, mille peale kogu pere ärkas," rääkis Kõrkkülas elav Kalli. Esmalt ei saanud viieliikmeline pere unesegasena aru, mis toimub. "Üks lastest hakkas hüüdma "pommitatakse, pommitatakse!", mille peale ütlesin pojale, et ta rahuneks ja vaataksime koos, mis toimub, et vaevalt see pommitamine on."