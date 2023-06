SAAREMAAL ON PIIRANGUD ⟩ Alates uuest nädalast saab taotleda vähipüügiluba

Jõevähi püük on lubatud vaid augustis ning üksnes kalastuskaardi alusel. Vähipüügiks vajalikke kalastuskaarte on võimalik aadressil kalaluba.ee soetada alates esmaspäevast, 3. juulist. Paberil saab kalastuskaarti taotleda Keskkonnaameti Tartu ja Kuressaare kontorites.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhi Aimar Rakko sõnul on põhjust kalastuskaardi hankimisega kiirustada neil, kes soovivad vähki püüda nendel veekogudel või maakondades, kus lubade arv on piiratud. „Sel aastal on piirarvud seatud kõigile Saaremaa veekogudele ning lisaks Pangodi järves, Pärnu jões, Reopalu jões, Väinjärves, Võhandu jões, Aheru järves, Pühajärves, Väike-Emajões ja Kasaritsa Verijärves.“