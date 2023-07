A festival on piiritletud sõnast Aed. Aed kui kunstiteos. Aed on koht, kus on kogu aeg ilus. Aed kui Eedeni aed ja maalõpp. Aed on piiritletud ökosüsteem, mille loodusvormide kujunemise ja kasvamise ohjad on inimene enda kätte haaranud, edastasid korraldajad.