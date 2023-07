Rahvusvaheline elektroonikatootmisettevõte Incap Corporation allkirjastas 1. juulil lepingu, et omandada 100-protsendiliselt ettevõte Pennatronics Inc.. Tegemist on kogenud ja hästitoimiva elektroonikatootjaga USA-s Pennsylvanias, millel tootmine toimub tipptasemel tehases.