Magnus Karofeld ⟩ Väravavahi põhiroll on meeskonda igal vajalikul hetkel aidata

Magnus Karofeld ei oska öelda, kas sada mängu Kures on vähe või palju, kuid märgib, et mida rohkem mänge seda uhkem ja mida rohkem mängid seda parem on. Positiivselt meenutab väravavaht võite tugevate vastu või pingsaid kohtumisi. „Kindlasti mõni karikamäng, kus võidust oleneb edasisaamine. Viimases karikamängus Flora vastu oleks võinud mõne pendla ikka ära võtta,“ lausus ta.

Oma mängude suhtes on Magnus Karofeld alati kriitiline olnud ja ta usub, et leiab igast sooritusest midagi, mille kallal saaks norida ja saaks juurde väänata. „On mänge, mis on olnud head ja on olnud mänge, mis oleks võinud olla tunduvalt paremad. Mingeid kindlaid mänge ei oska küll välja tuua,“ märkis ta.

Kures on Magnus Karofeldil tulnud täita ka varuväravavahi rolli. „Elu on õpetanud, et igas olukorras tuleb valmis olla. Kui on vaja mängida siis peab mängima, aga kui pead pingil olema – siis küll aeg annab võimaluse, milleks tuleb jälle valmis olla,“ rääkis ta, lisades, et väravavahi põhiroll on meeskonda igal vajalikul hetkel aidata.

Magnus Karofeldi sõnul on ka tänavune hooaeg läinud nii, et oleks saanud alati paremini. Aga meeskond mängib väravavahi hinnangul hästi ja mida rohkem koostööd lihvitakse, seda tugevamaks saadakse. „Ise annan endast kõik võimaliku, et meeskonna edu jätkuks,“ rääkis ta.

Peatreener Roman Kožuhhovski ütles, et Magnus Karofeld on tema jaoks väga suur professionaal ja ta võib seda kindlusega öelda, sest töötab väravavahiga koos juba mitu hooaega.

„Minu hinnangul on ta oma arengus teinud suure sammu edasi,“ märkis peatreener, lisades, et Karofeld on pannud juurde nii mentaalselt, kui füüsiliselt. „Max on väravavaht kellest õhkub kindlust ja koos meeskonnaga on ta sirgunud,“ leidis Kožuhhovski.