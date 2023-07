Saaremaa vallavalitsus kinnitas Prismamarketi planeeringu

Planeeringu koostamisel on toimunud mitmeid kohtumisi ja tehtud uurimistööd, et leida kõige sobivam ja tasakaalustatum planeeringulahendus, märkis Kuusik, kelle hinnangul on kehtestatud planeering samm õiges suunas piirkonna edasisele arengule, mis arvestab nii keskkonna, majanduse kui ka kogukonna vajadustega.