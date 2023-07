Kirglik ja mitmekülgne kohalik spordiaktivist, jooksu nimikangelane, võitis maakonna meistritiitli 85 aastat tagasi. Tema mälestusvõistlusel on auasi lõpetada 1000 m jooks ajaga alla 3.00,0. Just see oli 1938. aasta võidutulemuseks.