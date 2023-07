MUHU UUDISSED ⟩ Lähme Liiva linna lambuid lugema

Neh, kus ma jõva sii kõik asjad nüid üles loenda. Mudud piletime olli just niipaljukest kut rahvast õue piale mahtus ja teist korda änam sedasammat puari ju kokku panna ep sua. Nõnna, et kellel nägemata jähi, siis sai tükk kenaste linti võetud ja kui mitte kiegid teene, siis Külasema Silla Mall ikka oskab ütelda, kus ja millal seda nähe suab.

Neh, et nõukest irmu põle üht, et kiegid tahaks omasid pulmi muistse Muhu kombe järgi tiha, aga ep tia ja ep oska. Nõuksed tarkused oo nüid kenaste täos.

Midad põle ütelda, kõege uhkem asi oo pulmas ikkagid rattapeks. Selle vastaline põle isegid tõrretants. Ja aitüma pulmakokadele, iseäranis supimeistrile, sest nii tulisema ead klimbisuppi ma põle masu eluaegaskid suan viel. Ja laulda ja tantsida võis kua just niipalju kut süda ihkas. Igatahes suur-suur aitüma Külasema külaseltsile, et nad nõukse asja ette võtsid ja ää tegid!

Aga tuleva pühabe, siis kuieteistmendal, siis pietse Liiva linnas jälla lambavestivali. Vat sie oo kua üks ühna isekieru ettevõtmine. Just sõuke samma kut nie muistsed pulmad ollid. Nõnna, et sie arvamine, et muhulased oo ühed isekieru inimesed, sie põle pooleskid vale. Ja sii põle vahet, oled sa luodud või tuodud või iseakan muhulane. Juu sie juba kohja viga oo, et sii kõik nõukseks lähtvad.