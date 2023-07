Tegemist on vana kivimajaga 17. sajandist, mille ehitusaastaks on kuulutuses märgitud 1600. Äripinnal on erinevatel aegadel olnud nii kontori- ja kaubandusruumid kui kohvik. Hoovis on kõrvalhoone, kus tegutsesid kauplus ja rehvivahetustöökoda.