Keskkonnaamet loobub Viidumäe looduskaitseala keskusest?

Paar kuud tagasi kuulis endine Viidumäe looduskaitseala direktor ja bioloog Mari Reitalu , et keskkonnaamet plaanivat looduskaitseala keskuse rendilepingu lõpetada. Ametlikult pole ühtegi teadet tulnud, kuid asjaosaliste seas levivad jutud, et selle aasta lõpuks tuleb keskkonnaametil oma tegemised Riigi Kinnisvara ASile kuuluvalt kinnistult välja kolida. Tõenäoliselt lakkab looduskaitseala keskus senisel kujul olemast, kuna keskkonnaameti jaoks kujunes rendileping liiga kalliks.

“See on minu meelest alatu ja mõttetu, et kaks riigiasutust on omavahel seotud nii, et üks nöörib teist,” arvas Mari Reitalu.