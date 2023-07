Aivo lõi 19. juunil Kuressaares tekkinud tüli käigus ühel korral rusikaga vastu teise mehe vasakut silma. Kohtuotsuses seisab, et sellega tekitas ta kannatanule füüsilist valu ning tervisekahjustusena vasaku silma alla hematoomi. Aivo on vägivallatsemise eest ka varem kohtu all olnud - tänavu veebruaris.