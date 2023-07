Eks monumentide kallal ole käidud igal pool. Kui Juhan Smuuli pronkskuju, mis praegu on Muhus, asus veel Tallinnas Kadrioru pargis, murti Smuuli õlal istuv kajakas mitu korda ära. Eesti ühe tuntuma kunstniku Johann Köleri kujult Viljandis on samuti pintsleid ära murtud. Et sarnaseid tegusid tehakse ka Saaremaal, on aga häbiväärne! Kuna Kuressaare on mu kodulinn, siis see ehk ka puudutab rohkem.