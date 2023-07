Politsei avalikustab, millised on peamised elektritõuksidega seotud seaduserikkumised Saaremaal

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnagrupi juhi Minna Rauna sõnul moodustasid "elektritõuksidega" seotud rikkumised ligi 50% kõikidest kergliiklejatega seotud seaduserikkumistest, tänavu juunis ja juulis on see osakaal olnud ligi 30%.

Kergliiklejad on lisaks elektrilise tõukerattaga liiklejatele ka jalakäijad, jalgratturid, pisimopeedi juhid.

Peamiselt on "tõuksidega" seotud rikkumised seotud sellega, et juht ei kanna kiivrit ja/või tõukeratta peal ollakse mitmekesi. Raun tõdes, et mõlema sellise olukorra kohta on politseil näiteid tuua ka lähinädalatest.

"Enamasti tabame sellistelt rikkumistelt nooremaid inimesi, sealhulgas teismelisi ja paraku veelgi nooremaid lapsi," tõdes Raun. "Seetõttu on tähtis, et vanemad näitaksid eeskuju ja selgitaksid oma lastele tõukerattaga liiklemise reegleid ning veenduksid ka selles, kas elektritõukeratta soetamine lapsele on tasakaalus tema oskuste, teadmiste, jalgrattajuhilubade olemasolu ja liikluskäitumisega."

Rauna sõnul leiavad politseiametnikud end õnneks mitte küll tihti, kuid aeg-ajalt olukorrast, kus hoopis lapsevanem on see, kes ei mõista liiklusseaduses sätestatud nõudeid ja leiab, et politsei pöörab alla 16aastaste kiivri kandmise kohustuse kontrollimisele alusetult tähelepanu.

Minna Rauna sõnul näitab 18. juulil Astes juhtunud õnnetus taas, kui lihtsalt võib tõukerattaga õnnetus juhtuda.