KÕNE IFFILE ⟩ Vanu laule laulavad ka noored!

Suvel pole karta, et rooste läheksin. Teist aastat tegime Mati Nuude lugudega kontserte. Praegu on käsil tuurike “Kas vana laul ka roostetab?”. Seal oleme Karl Madis, Mait Maltis, Meelis Punder ja mina ning ansambel Horoskoop Martin Trudnikovi juhtimisel. Muide, mul on hea meel, et ka Martin Trudnikov on leidnud oma pelgupaiga Muhu saarel. 23. juulil tuleme selle tuuriga Saaremaale Asvale Viikingite külla.