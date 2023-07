VERONIKA ALLAS ⟩ Ei saa olla nii, et "kus metsa raiutakse, seal laastud lendavad"

Alates 2016. aastast on töövõime reformi käivitumisega Eestis saanud alguse puuetega inimeste liikumine avatud tööturule, mis hoogustus eriti sotsiaaltranspordi teenuse kasutamise võimalusega.

Saaremaale on hajaasustuse tõttu selline teenuse väga oluline, kuna töökohad asuvad valdavalt suuremates keskuses.

Brutotasu 4.30 eurot tunnis teenivad puudega isikud harva, kuna enamus töökohti on tükitöö alusel ja töövõtulepingu põhised. Näiteks pikaajalise kaitstud töö teenusel olevad isikud on, vastavalt hanke nõudele, puuduva töövõimega isikud, kelle on kohustus töötada 40 tundi kuus.