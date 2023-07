Mustjala päevakeskus-pansionaadi avamine. Kas sarnane asutus ehitatakse ka Ida-Saaremaale, on veel teadmata. Eelarvestreegias on selleks plaanitud 1,8 miljonit eurot, kuid rahapuuduses võidakse see sealt maha kriipsutada.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl