"Meie arusaamine ei olnud toona ega ei ole ka praegu see, et teenust oleks otseselt kuritarvitatud, vaid et teenusele suunamise otsused võisid olla liiga üldsõnalised ning klientidele selgitustöö teenuse eesmärgipärase kasutamise kohta mõnevõrra puudulik," sõnas Saarte Häälel abivallavanem Liis Lepik.