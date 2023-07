ÕETUDENGI PÄEVIKUD ⟩ "See asi ei ole nii hull (või siis on ka)"

Mõned päevad õendushoolduse osakonnas on mind pannud tõsiselt mõtlema sellele, kui raske on tegelikult hooldaja töö. Ma absoluutselt ei imesta, et hooldajaid leida on keeruline, sest nende töö on väärt palju rohkem kui see, mida nad tegelikult teenivad. Ma ei ole mingi siidinäpp ning tööd ei pelga, kuigi mu nina alles harjub kõiksugu kehaeritiste toodetavate lõhnabukettidega. Aga see on rets töö ja ma imetlen seda, kui hooldaja suudab säilitada elurõõmu ning suhtuda hoolivusega ka patsientidesse. Esimest korda näen haiglaelu hoopis teise külje alt ning mõtlen endamisi, et tegelikult on see ka esimene kord, kui õendustudeng saab aimu, kuhu ta tegelikult ennast mähkinud on. Nukkude asemel on ees päris inimesed, oma päris lugude, murede, soovide, rõõmude ja lootusega. Lamatistega, haavadega, lõpustaadiumis vähiga. Mõned pere poolt unustatud, teised niiväga hoitud. Mõned lähevad koju, mõned ei lähe.