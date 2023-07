Elektroonikaettevõtte Incap esimese poolaasta käive kasvas

Incapi presidendi Otto Puki sõnul olid ettevõtte tulemused majandusaasta esimeses pooles suhteliselt tugevad. Samal perioodil andis Incapi suurim klient teada, et peab liigsete laovarude tõttu oma tellimusi ajutiselt vähendama. “Meie fookuses on olnud uute klientide leidmine, müügi kasv olemasolevatele klientidele ning uute võimaluste avamine ettevõttele läbi USA-s asuva ettevõtte omandamise,” märkis Pukk.

Juuli alguses teatas Incap ettevõtte ostust, mis avab Incapile ja tema klientidele uusi võimalusi ning loob aluse äri edasiseks laiendamiseks Ameerika Ühendriikides. “Meie poolt omandatud ettevõte Pennatronics on kogenud ja kasumlik elektroonikatootmisettevõte, mis on loonud oma äritegevuse käigus pikaajalisi kliendisuhteid mitmetes erinevates tööstusharudes. Pennatronicsil on kuus klienti, kelle müügitulu on üle miljoni euro, samas kui sarnane näitaja Incapis oli 2022. aastal 22. Selle ostutehinguga saame Incapi kliendibaasi laiendada ja mitmekesistada,” kirjeldas Otto Pukk.