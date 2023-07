TULEMUSED ⟩ Saaremaal sai taaskord näha Euroopa tasemel hulljulgeid veelauatrikke

„Võib öelda, et toimus läbi aegade Eesti ja ka 2.0 parkide Baltikumi kõige suurem veelaua võistlus. Märkimisväärne on see, et kui üle-eelmisel aastal võistles kokku 19 veelaudurit, siis sel aastal oli kohaletulnud võistlejaid juba 74 ning tihe rebimine esikohtadele toimus igas võistlusklassis," kommenteeris võistluste peakorraldaja Janet Väärtnõu.