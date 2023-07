Saaremaa ja iseäranis Kuressaare turismikalender on üsna hästi koormatud. Suuremate sündmustena kahtlemata Saaremaa ooperipäevad ja Kuressaare merepäevad. Ooperipäevad on Eesti mõõtkavas samas klassis Pärnu muusikafestivali, Birgitta festivali, Jazzkaarega.

Kuressaare merepäevad konkureerivad vist vaid Tallinna omadega. Muusikapidudega võrreldes on valik siiski kasin. On muidugi olemas Euroopa merepäevad, mida käesoleval aastal peeti Prantsusmaal Brestis ja järgmisel aastal Taanis Svendborgis, korraldajaiks Euroopa Komisjon koos asjaomaste partneritega, ning koguni Maailma merepäev, mille pidajaks on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Rahvusvaheline Merenduse Organisatsioon, ja mida tänavu peetakse 28. septembril. See viimane on seotud peamiselt meretranspordi ja keskkonnakaitsega.