JUHTKIRI ⟩ Kõik algab kodust

See, mis jalgpalliväljakul tegelikult toimus, on veel selgitamisel. Üks on kindel, vägivaldse noore probleemid algavad tihti palju kaugemalt kui jalgpalliväljak – enamasti on juured ikka kodus, seega on sellistes juhtumites ainult last süüdistada kohatu, tema on pool probleemist. Ehk peaksid lapsevanemad järele mõtlema, milliste väärtuste järgi nad oma last on kasvatanud ja kas selle käigus on ka kätele voli antud. Kõik, mis kodus tehtud või tegemata jäetud, kandub kas otseses või kaudses mõttes edasi lapse käitumismustritesse.