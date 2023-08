KES ON NÄINUD? ⟩ Juba nädalaid kadunud Saaremaa naist pole senimaani leitud

Häirekeskus sai 18. juuli õhtul peale kella 16 teate, et Saaremaal on kadunuks jäänud 60-aastane Alli, keda viimati nähti oma kodus Suur-Rahula külas 11. juulil. Pärast seda pole naine koju naasnud ja tema asukoht on teadmata.