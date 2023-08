MEHED JA MASINAD ⟩ Mehis Hein ja tema pika hargiga nunnu

Mehis võtab meid vastu oma garaažiboksi juures, õues seisab tema kaherattaline kaunitar – pika hargiga Harley Davidson. “Siuke nui on mul järele jäänud. Saaremaal on üks selline pika hargiga veel, eks need siuksed omapärased ole,” iseloomustab ta oma masinat. Poes selliseid ei müüda, neid peab ikka ise ehitama, lausub Mehis.