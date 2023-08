JUHTKIRI ⟩ Uhuu, võtke ometi mõistus pähe!

Me teame, et see juhtus Saaremaal ja et õnneks see põnn, keda ema ravis “mälestusega arseenist”, paraneb nüüd Kuressaare haiglas. Nagu EMO juht Mihkel Laidna märkis, siis võitis seekord terve mõistus.

Kuidas aga teha nii, et see jääkski viimaseks korraks? Ja samahästi võiks küsida, miks tõenduspõhise meditsiini hinnangul mõttetuid ja toimetuid homöopaatilisi ravimeid müüakse kõigile soovijatele apteekides, mis on teatavasti inimeste raviks mõeldud preparaatide ja vahendite müügikohad?

Perearst Joller viitab, et Eestis on igal inimesel õigus uskuda ja propageerida, mida soovib, kuni see ei kahjusta teisi inimesi.

Tõepoolest, lapsi peame eriliselt kaitsma, sest nemad on tundlikud ja haprad ega ole suutelised enda eest ise seisma.