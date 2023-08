FC Kuressaare tigedale Florale vastu ei saanud

Roman Kožuhhovski ütles FC Kuressaare kodulehe vahendusel, et kuigi numbriliselt tundub kaotus suur, siis ütles ta riietusruumis poistele, et mängu dünaamika meeldis. „Meie distsipliin väljakul ja olukordade loomine ning oli perioode, kus omasime initsiatiivi. Paraku tegime täna vastasest rohkem vigu ja seepärast ka selline tulemus. Aga kui paradoksaalne see ka pole, siis olen täna rohkem rahul meeskonna vaimuga ja kohatise mängukvaliteediga. Muidugi ei saa tulemusega rahul olla, kuid liigume õiges suunas.“

A.LeCoq Arenal mängitud kohtumises asus Flora 2:0 juhtima 34. ja 37. minuti väravatest. „Mäng polnud sellega tehtud,“ lausus Roman Kožuhhovski. „Esimese poolaja lõpetasime vastase väljakupoolel ja oli näha, et kui me lööme värava oleme mängus. Aga läks nii, et lasime penaltist kolmanda värava ja siis läks nagu läks. Vead me parandame ja oleme valmis järgmiseks mänguks.“