Saaremaa piimaühistu nõukogu esimees Tõnu Post tõi regionaal- ja põllumajandusministrile Madis Kallasele saadetud kirjas välja, et Saaremaa piimaühistu tarnitava toorpiima kogus on ligikaudu viis protsenti, kuid esineb aastaid, mil see protsent võib jääda veidi väiksemaks. Post palub minimaalse toorpiima koguse nõuet saartel asuvate ühistute jaoks leevendada nelja protsendini või miinimumkoguse nõue kaotada.