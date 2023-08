LAPSEVANEM, ANNA ENDAST MÄRKU ⟩ Kiiresti on võimalik lasteaiakoht saada näiteks Aste lasteaeda

Saaremaa valla alusharidusnõuniku Maarja Pildre sõnul on Aste lasteaia sõimerühmas tänase seisuga üks vaba koht, kuid lisaks sellele seisab tühjana üks rühmaruum, mille nii lasteaed kui ka vallavalitsuse haridusosakond on valmis kasutusele võtma ja looma uue rühma, kui lapsevanematel peaks selleks soovi olema.

Pildre lisas, et Aste lasteaias on üksikud linnalapsed lasteaiakohta kasutanud asenduskohana, kuid üldiselt on lapsevanemad leidnud, et nii ajaliselt kui ka rahaliselt ei ole kaks korda päevas Aste ja linna vahet sõita mõistlik. "Kui on aga lapsevanemaid, kes hetkel kohta ootavad ja kellele sobiks viia laps linna asemel Aste lasteaeda, võib endast teada anda."