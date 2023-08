Tallinna lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles, et Kuressaare lennujaama parkla laienduse ehituse ettevalmistavate tegevustega on juba alustatud ning laiendus valmib käesoleva aasta oktoobri lõpus.

Projekti teostajaks ja rahastajaks on tema sõnul AS Tallinna Lennujaam. „Taotlesime toetust projektile ka maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest ja projekti eeldatav kogumaksumus on 125 000 eurot,“ ütles Holts.