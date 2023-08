JUHTKIRI ⟩ Taavet ja Koljat

Vaidlus on põhimõtteline ja nagu sellistel puhkudel kombeks, võib kohus lõpuks otsustada nii ühe kui teise poole kasuks. Liigagi tihti sõltub tulemus sellest, kellel on rohkem raha parimate advokaatide palkamiseks… Juba praeguseks on valla raamatupidamine Maria Mägi advokaadibüroole üle kandnud mitukümmend tuhat eurot. Kuid see on alles algus.

Tuleb tõdeda, et poolte seisukohad on osutunud piisavalt erinevaks, nii vald kui ka Merko jäid oma nägemusele lõpuni kindlaks ning lepet, kus mõlemale jäänuks osa kuludest, ei sündinud. Arusaadavalt on kehvas rahalises seisus vallal keeruline vastu tulla, samas ei ole ka Merkol võimalust võtta kanda süüd, mis pole nende hinnangul nende.

Päris selge on praeguseks vaid see, et pikk ja kulukas kohtuskäimine väljaku korrastamise algust lähemale ei too. Kõigepealt tuleb põhjalikult vaielda, oodata otsust maakohtust, ringkonnakohtust ja riigikohtust. Kes iganes võidab, kuid alles siis saab vallavalitsus välja kuulutada riigihanke, et leida uus ehitaja. Välistatud pole see, et riigihankel osaleb Merko, kelle jaoks teeb varasem kogemus objektiga õige maksumuse prognoosimise lihtsamaks kui konkurentidel.