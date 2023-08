Peagi algab järjekordne kooliaasta. Mõne pere jaoks on see juba tuttav rada - koolivahendite osturalli, laste kooli sõidutamine ja õhtused kodutööd. Teise jaoks on see täiesti esmakordne kogemus. Lapse kooliminekuga kaasneb tihtipeale vajadus ümberkorraldusteks – seda nii isiklikus kui ka tööelus.