ÜLESKUTSE ⟩ Saare Hoidis 2023 on taas tulekul

Osa võtma on oodatud nii algajad hoidistajad kui ka kogemustega kokkajad Saaremaalt, Muhust ja Ruhnust. Samuti saavad konkursist osa võtta hoidistajad üle Eesti. See on sinu päev andmaks oma panust meie toidukultuuri. Tulla võib nii kogukonna kui ka oma koduköögi esindajana.