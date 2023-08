Kaja Tampere ⟩ Kuidas disainida haridust?

Uue kooliaasta alguseni on vaid loetud päevad. Endiselt on õhus hariduse rahastamise murepilved. Endiselt on õhus ahastavad kuulutused õpetajate leidmiseks. Ikka veel ei ole meil rahulikku vaadet sellele, kuidas ja milliste vahenditega peaks ja saaks uuel õppeaastal hariduselu senisest paremini elada.