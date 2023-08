Parkimine on segane olnud kesklinna ümberehituse valmimisest saadik. Aasta tagasi kirjutasime Lasteaia ja Lossi tänava ristmiku parkimist ja peatumist keelava märgi mitmetimõistmisest. Enamasti arvavad autojuhid, et märk keelab peatumise ja parkimise Lossi tänava paremas teeservas, olles üllatunud, et nii see tegelikult ei ole.