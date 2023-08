Teisipäeval jääb madalrõhuala ülekaalu ning kulgeb vööndina Skandinaaviast üle Soome ja Eesti. Öösel on sadusid hõredamalt ning põhiliselt Virumaal, päeval arenevaist pilvedest sajab laialdaselt hoovihma, võib olla äikest. Tuul puhub valdavalt läänekaarest ning on tugevam saartel ja läänerannikul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 18, päeval 18..22°C.

Kolmapäeval tõmbub madalrõhuvöönd pisitasa enam Venemaa poole, aga õhumass on ikka niiske ja hoovihma võimalus on on 50-75%, päeval on võimalik äike. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 9..14, rannikul kuni 17, päeval 17..21°C.