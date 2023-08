VAHUR REEDE ⟩ Kosmeetikaga seda kesklinna-jama enam ei paranda

Üks kena “giidituur Kuressaare vanalinnas”on lisaks. Rainer Antsaare selgitused sobivad kenasti nende teiste giidituuride hulka. Asi ise on juba pika ajalooga ja ruumiliselt piiratud. Giid tunneb teemat ning ei ilusta olukorda – lihtsalt näitab, milline see on.