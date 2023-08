JUHTKIRI ⟩ Metsloom või linnaloom?

On ju meil Kuressaares aastaid või koguni aastakümneid elanud linnarebased; vahel on meie tänavatele sattunud metssead ja koguni põdrad. Tõsi, viimased kaks liiki on meie saare pealinnas seni pigem eksikülalised.

See, et loomad püüavad end linnas sisse seada, pole mingi ime. Vaadates Kuressaare (ja ka teiste linnade) ümber toimuvat vilgast kinnisvaraarendust, on arusaadav, miks metsloomad linna tikuvad. Kui metsad võetakse puudest lagedaks, et sinna kahejalgsete kodud ehitada, kahaneb ju seni loomade valduses olnud territoorium märgatavalt. Tõsiasi on ka see, et linnas võib loom toidupoolist leida väiksema vaevaga kui metsas.