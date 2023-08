Taavi Kuusk ⟩ Korgijoogi ohvriks võib sattuda väga kergesti

“Pea iga kolmas inimene teab kedagi, kes on ühel või teisel moel puutunud kokku GHB ehk korgijoogiga. Seetõttu on äärmiselt oluline tõsta ühiskonnas teadlikkust korgijoogiga seotud ohtude kohta ja hoolitseda üksteise eest,” kirjutab Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži vilistlane Taavi Kuusk, kes tegi oma lõputöö just korgijoogist ning töötas välja inimest korgijoogiga uimastamise eest kaitsva toote Condo.