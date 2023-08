Kohatist äikesevihma, tugevat vihma, rahet ja tugevaid tuulepuhanguid on täna terve päeva oodata ka Saare maakonnas.

Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvestama peaks sellega, kui su tegevus on ilmast mõjutatud.