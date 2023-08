1. september on kohe käes ning viimane aeg on vihikuid ja pliiatseid varuda ning vaim uueks õppeaastaks valmis panna. Uurisime, kas saarlased on laste kooli saatmiseks valmis, millised on nende oma mälestused 1. septembrist ning kuivõrd erineb tänapäeva kool sellest, kus ise sai käidud.