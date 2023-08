Suursaarte vahelise liini veomaht on aastaid püsinud ühel tasemel. 2022. aastaks kavandas riik 1522 reisi, selleks aastaks 1524. Aprilli algusest septembri keskpaigani on teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti vaid üks väljumine kummastki sadamast.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et suursaared on üha tihedamalt seotud toime- ja majandusruum. "Laevagraafikust sõltub otseselt, kuidas areneb majandus, kuidas on tagatud teenused ning toimib koostöö," lisas Tasuja.