"Õnne uute autode omanikele juhuks kui tuleb tegemist mootori garantiijuhtumiga ning selgub, et on sõidetud põllumajandusliku küttega, mis on keelatud. Ja no loodame, et ükski heatahtlik klient ei pea juhuse tahtel tollikontrolli läbima ning seeläbi menetlusse satub," märkis kasutaja.