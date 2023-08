MUHU UUDISSED ⟩ Teene kadagas sii suare pial oo naene

Ja igakordas põlegid nii tähtis, et sõuke naene oo just Muhu verd sündind. Kui ta ikka oo siia suare piale sattun ja omale nõukse mõtte pähe võtn, et sii tema elada tahab, just niikaua kut Issand päivi annab, siis just sõukseks kadagaks ta sii lähäb. Aga nõuke elu tieb vielgid sitkemaks. Ei sie naene sii soiu, ei tema vingu, paljast rügab ietsi. Ja nõnna muudkut korjab neid päivi juure.