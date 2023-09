JUHTKIRI ⟩ Head uut kooliaastat!

Alanud kooliaasta on ikka varasematest pisut teistmoodi. Senine Kahtla lasteaed-põhikool jätkab vaid neljaklassilisena ning sai nimeks Laimjala kool. Mustjala lasteaed-põhikool kannab nüüd nime Mustjala kool ja on kuueklassiline. Tornimäe põhikooli nimi muudeti aga kohaliku kogukonna ettepanekul Pöide kooliks.

Kõigil kolmel koolil on uus juht ja küllap ka uus hingamine ning suur kogukonna tugi. Sest mis on veel tähtsam kui see, et kohalik kogukond oskaks oma kooli hoida ja väärtustada, oma kooli eest seista.