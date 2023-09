JUHTKIRI ⟩ Kas ettevõtjad kõrbevad rahvatantsijate tõttu?

Nepper on edukas ärinaine, kes oskab raha teenida ja vajadusel poliitilist lobitööd teha. Sel suvel tal siiski ei õnnestunud torpedeerida vallavõimude plaani, millega kesklinn suleti igal nädalal paaril päeval mõneks tunniks autoliikluseks. Aga augusti lõpul põrutas ta enda ja salapäraste “kesklinna ettevõtjate” nördimuse välja pöördumises vallavanema poole, kus viitas, et nende tulu aasta kõige olulisematel turismikuudel “vähenes oluliselt”.

Kuidas toitlustusäris saamata jäänud tulu mõõdetakse? See on keeruline küsimus, millele Terje Nepper teab vastust: vaatluse tulemusena kadusid kliendid kohe, kui linn autoliikluseks suleti. Üks teine ettevõtja nimetab seda juttu aga suisa piinlikuks.

Kuidas aga mõõdetakse ettevõtluses teenitud tulu? Muidugi käibenumbritega! Turismiettevõtjad teavad, et põhiline suvine teenistus algab turismi- ja toitlustusäris mais-juunis ja kestab augustini. Praeguseks on teada ettevõtete II kvartali käibenumbrid ja Arensburg OÜs saab rääkida aasta võrdluses vägevast käibekasvust. Kui 2022. aasta aprillist juuni lõpuni ehk teises kvartalis tegi ettevõte kokku ligi 256 000 eurose käibe, siis selle aasta sama ajaga oli käive üle 495 000 euro.

Oktoobris saame teada, millised on kesklinna toitlustusäride käibenumbrid III kvartalis. Kas tõesti kukub Arensburg OÜ käive aasta võrdluses kolinal? Kui nii läheb, kas siis on põhjuseks tänavate sulgemine? Ja kui on nii, kes kahjud ettevõtjatele hüvitab? Vallavalitsus? Aga äkki selgub oktoobris hoopis see, et kogu kisa oli täiesti asjata? Saame näha.