Ta lisas, et nüüd on saastumise algallikas käes ja Veevärk suudab olukorda kontrollida, kuid halb uudis on see, et mingit paralleeli ei suudeta luua kevadise saastega. Sõrm lisas, et kuigi öeldakse, et pomm ühte kohta kaks korda ei kuku, siis antud juhul siiski on nii juhtunud. “Ainult et pommid on olnud erinevad,” tähendas ta.