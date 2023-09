On üsna tavaline, et me ei tea oma lähiümbrusest suurt midagi. Ei tea lugusid, sest jutustajat-giidi pole käepärast. Mu Haapsalu sugulane pani kanalisatsiooni paigaldamise käigus tema aia taha lükatud müraka kivi juurde sildi: Leigeri lingukivi. Mõtles juurde loo: Hiiu vägilane Leiger katsetanud uue linguga kivi lennutamist Saaremaale, aga lingu purunemise tõttu maandunud kivi Haapsallu, kust see nüüd aastatuhandeid hiljem välja tuli. Ja külastajaid-pildistajaid jagub. Nii on ka tegelike vaatamisväärsustega, mis saavad endale loo. Nagu telefonimängus, igaüks lisab midagi värvikat. Võtame või Euroopa aasta puu 2015, Orissaare staadionitamme. Lõuapoolikud ristisid selle järgi Väina tammi Orissaare tammiks, sest silt ju näitas.